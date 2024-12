Saùl Coco, difensore del Torino, dopo la gara persa con il Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Il centrale granata, ha commentato il gol divorato, queste le sue parole:

“Non so cosa sia successo, mi dispiace e chiedo scusa a tutti, non potevo sbagliare. Avevo pensato che la palla andasse più in là ma è andata molto più rapidamente e più dietro. Non sono riuscito a tirare nel modo giusto”.