Top&Flop Torino-Napoli. Il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli batte con merito un buon Torino con il risultato di 0-1 e si conferma in vetta alla classifica per almeno un’altra giornata. Per portare a casa i 3 punti, è bastato il gol di Scott McTominay, nonostante nel secondo tempo siano fioccate un gran numero di azioni però non capitalizzate. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

Top – Scott McTominay.

Lo scozzese è l’uomo ovunque della squadra di Antonio Conte. Sblocca la partita con una potente conclusione di sinistro, imparabile per un ottimo Milinkovic-Savic. Però, la sua presenza si è fatta sentire non solo in area di rigore, ma in tutto il campo, dove ha imposto la sua tecnica e fisicità. Una partita per lui fantastica, dove ha interpretato compiti da mediano, mezzala e sottopunta, sempre con ottimi risultati.

Flop – Matteo Politano

La sua non è una partita negativa, anzi. Si fa sempre notare per la sua generosità e per la tanta corsa che ha dato sulla fascia. Viene però meno nelle scelte in fase offensiva, dove è spesso poco lucido e non riesce ad essere incisivo. Menzione, a malincuore, per Alessandro Buongiorno, che tra i difensori è apparso il meno preciso, seppur non abbia gravi errori sulla coscienza.