Tensione fuori dallo stadio prima di Torino-Napoli: caos nel settore ospiti

A meno di un’ora dall’inizio di Torino-Napoli, si registrano momenti di alta tensione all’esterno del settore ospiti. La Polizia ha bloccato alcuni tifosi del Napoli per irregolarità nei biglietti, come nominativi diversi o l’assenza del PDF originale. La situazione è degenerata rapidamente, portando la Guardia di Finanza a intervenire in assetto anti-sommossa. L’ingresso al settore ospiti è stato chiuso, creando un pericoloso prefiltraggio con tifosi accalcati, tra cui famiglie con bambini. Il clima resta molto teso e rischia di peggiorare ulteriormente.