Nicolò Rovella non sarà disponibile per la Lazio nel big match contro il Napoli di domenica prossima al Maradona, valido per la 15ª giornata di campionato. Il centrocampista, infatti, è stato ammonito durante la partita con il Parma e figura tra i diffidati, motivo per cui salterà la sfida. Un’assenza pesante per mister Marco Baroni.