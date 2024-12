Danz- Manna nel pre partita: “Siamo concentrati sulla crescita, ma nulla è certo”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima della partita contro il Torino. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi solo sulle prestazioni della squadra, senza farsi influenzare dalla classifica o dal mercato. Manna ha inoltre parlato della sfida contro il Torino, considerata una partita difficile, e ha confermato che il Napoli è pronto a dare il massimo. Inoltre, ha escluso qualsiasi cessione di Raspadori, pur riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel gruppo.

Manna: “Affrontare il Torino è sempre una sfida impegnativa, come lo è con qualsiasi squadra durante la stagione. Stiamo seguendo un percorso di crescita e non ci stiamo focalizzando sulla classifica, ma sul miglioramento continuo delle nostre prestazioni. Siamo concentrati su noi stessi, e vincere è fondamentale per mantenere continuità, aumentare la consapevolezza e l’autostima della squadra”.

Sul mercato: “Siamo molto soddisfatti della rosa attuale. Abbiamo copertura in ogni ruolo e anche qualche alternativa in più, anche se la mancanza di competizioni europee ha ridotto lo spazio per alcuni giocatori. Non abbiamo intenzione di indebolire la squadra, e se si presenteranno buone opportunità, le valuteremo. Tuttavia, non siamo alla ricerca ossessiva di un nuovo acquisto; siamo sereni e concentrati sulla crescita continua del gruppo. Al momento, il mercato non è la nostra priorità.”

Sul futuro di Raspadori: “Come detto prima, non giocare con la frequenza delle competizioni europee può limitare il minutaggio. Raspadori è un giocatore di qualità, su cui il Napoli ha investito e in cui crediamo. Sebbene stia trovando meno spazio, non vogliamo privarci di giocatori forti come lui. È una parte centrale del progetto, ma nel mercato, come sempre, non si può mai prevedere cosa accadrà”.