Le parole di Antonio Conte ai microfoni di Dazn. Soddisfatto della prestazione…

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro il Torino.

Conte a Dazn:

“Sul 1-0 bisogna stare attenti ai dettagli. Adams ci ha creato qualche problemino. C’era voglia da parte mia di stare più tranquillo. Abbiamo fatto un ottima prestazione contro un ottima squadra e in uno stadio caldissimo. Il loro portiere è stato bravissimo ma noi abbiamo fatto una grande partita”

“Penso che oggi abbiamo attaccato l’area molto meglio di altre volte, la bravura del portiere avversario ci ha negato di fare gol, da questo punto di vista sono contento. È importante costruire una squadra solida e strutturata che sa gestire i momenti complicati, se si vuole ambire ad entrare in Europa“

” Io non ho messo nessuna condizione sul mercato, come sento dire da molti, ho chiesto rinforzi, McTominay non era titolare al Manchester United e Manna è stato bravo a convincerlo a farlo venire a Napoli. Il giocatore voleva il Napoli ed è arrivato, abbiamo speso tanto ma bene sul mercato a differenza dello scorso anno. Abbiamo un buco sul mercato che è quello dello scorso anno. Scott Mc Tominay e Gilmour sono grandi rinforzi come tutti gli altri arrivati in questa sessione di mercato, si stanno impegnando e complice e la grande piazza di Napoli che ci sta sempre accanto e ci supporta sempre anche nei momenti più complicati”