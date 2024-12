Jesper Lindstrom vuole restare all’Everton: “Sto lottando per migliorare”

Jesper Lindstrom ha espresso il desiderio di restare all’Everton, dove è in prestito dal Napoli. Parlando ai media locali, il giocatore danese ha dichiarato:

“Mi piace molto la vita qui e spero che il club mi riscatti. Devo dimostrare di essere all’altezza, perché servono molti soldi per il riscatto. Voglio fare gol e assist, sto lavorando duramente per riuscirci. Se non dovessi essere riscattato, comunque, sarei soddisfatto di questa esperienza: allenandomi intensamente sto imparando tanto quest’anno”.

Lindstrom ha aggiunto di sentirsi in crescita fisica e mentale: “Giocando di più, sto ritrovando il ritmo. Non ho più crampi dopo un’ora di gioco e mi sento meglio. Ho avuto delle occasioni, come al Leicester e in coppa contro il Southampton. Sento che il primo gol è vicino, a volte serve solo sbloccare quella prima rete”.

Il danese ha anche riflettuto sulle difficoltà incontrate: “Dopo un anno complicato, ero frustrato per i pochi minuti in campo, ma è normale: in una squadra con 25 giocatori, non puoi giocare sempre. Il mister mi ha detto di rimanere umile, lottare, correre e non lamentarmi. È ciò che sto facendo ora”.