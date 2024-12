Calciomercato Napoli: occhi su Francesco Pio Esposito

Manca poco più di un mese all’apertura del mercato invernale, e le squadre di Serie A stanno già pianificando le possibili operazioni per rafforzare le proprie rose in vista della seconda metà della stagione. Anche il Napoli è al lavoro per individuare i profili giusti da trattare con l’arrivo del nuovo anno. Antonio Conte, da poco alla guida della squadra, si aspetta alcuni rinforzi, tra cui uno nel reparto avanzato. Un nome interessante che emerge è quello di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante attualmente in forza allo Spezia.

Francesco Pio Esposito si sta mettendo in luce in Serie B con la maglia dello Spezia. In questa stagione, sotto la guida di Luca D’Angelo, il club ligure si trova nelle zone alte della classifica, subito dietro al Sassuolo capolista. Esposito ha avuto un impatto significativo: in 13 presenze tra campionato e coppa ha realizzato 7 gol e fornito un assist, confermandosi uno dei giovani più promettenti della categoria.

L’attaccante, però, è di proprietà dell’Inter, che lo ha ceduto in prestito allo Spezia. Secondo Il Mattino, convincere il club nerazzurro, e in particolare l’amministratore delegato Beppe Marotta, non sarà semplice. Tuttavia, il Napoli potrebbe tentare di accelerare i contatti: è atteso un incontro nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’operazione.