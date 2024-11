-Kiss Kiss Napoli: Spalletti si esprime così sul Napoli di Conte, su Raspadori ha ragione…

Luciano Spalletti, ct della nazionale Italiana ed ex allenatore del Napoli con il quale ha vinto uno scudetto da protagonista, si esprime così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sul nuovo Napoli di Antonio Conte, sul contatto che ha con la città di Napoli e su Raspadori:

Spalletti: “Il contatto con la città di Napoli e la sua tifoseria mi resterà per sempre nel cuore”. “Adesso il Napoli è di nuovo una squadra forte con un allenatore forte come Antonio Conte, ha tutti i pretesti per tornare grande”. Su Raspadori: “Raspadori ha ragione, per evidenziare le sue qualità un calciatore ha bisogno di giocare e di avere più spazio”.

Cosa ne pensate delle parole di Luciano Spalletti?