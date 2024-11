Graziani, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Torino è in difficoltà, c’è una contestazione contro tutti. Quando Kim andò via dal Napoli, dissi subito che il sostituto perfetto sarebbe stato Alessandro Buongiorno. Anche l’Atalanta era molto vicina al giocatore ma poi non se ne fece nulla”.