L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di mister Conte per gli impegni ravvicinati con Torino in campionato e Lazio in Coppa Italia. Secondo il quotidiano il turnover può attendere, mister Conte a Torino sceglierà i migliori, mentre le rotazioni ci saranno in Coppa Italia. E’ finita l’epoca dei ballottaggi, ne tiene vivo uno Neres, che insidia Politano che però garantisce sacrificio ed equilibrio Inamovibile ovviamente il grande ex Alessandro Buongiorno. Arriverà alla sfida con dodici gare senza mai essere sostituito. Indisponibile soltanto alla prima gara a Verona, poi una volta entrato non è mai uscito. L’unica serata in cui ha riposato è stata con il Palermo in Coppa Italia.