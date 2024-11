L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il Lecce è in cerca di un esterno offensivo per gennaio e sembra guardare in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Banda, che tornerà tra tre mesi e con Oudin al momento in uscita, il ds Corvino è in cerca di almeno un esterno offensivo da consegnare a Marco Giampaolo. Il club pugliese si muove a fari spenti, ma una pista porta all’ala sinistra del Napoli Alessio Zerbin. Il laterale finora non ha mai giocato, ed è sempre stato cercato nelle ultime sessioni di mercato dal Lecce che lo vorrebbe in prestito.