L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime in casa Lazio in vista del doppio confronto con il Napoli. Secondo il quotidiano se il campo parla di una Lazio in forma, che viene da cinque vittorie consecutive in campionato dal punto di vista degli infortuni non ci sono buone notizie. Infatti i biancocelesti dopo l’infortunio di Nuno Tavares rischiano di perdere altre due pedine per la sfida con il Parma e la doppia sfida con il Napoli tra Coppa Italia e campionato. Baroni per queste sfide potrebbe fare a meno anche di Boulayè Dia e Matias Vecino. Il primo ha rimediato una botta alla caviglia, il secondo un risentimento muscolare, e sono proprio le condizioni dell’uruguayano a destare più preoccupazione