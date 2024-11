L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’ennesimo divieto per i tifosi azzurri. Secondo il quotidiano la partita di giovedì sera tra Lazio e Napoli valevole per la Coppa Italia sarà chiusa ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Questo è dovuto ad un suggerimento del CASMS al prefetto di Roma Maurizio Improta, che ha affermato che lo stesso provvedimento dovrebbe valere anche per i tifosi della Lazio residenti nell’omonima regione per il match di campionato dell’8 dicembre. Questo provvedimento è già avvenuto contro l’Atalanta, seguita poi da un solo tifoso e contro la Roma, seguita da una cinquantina di tifosi non residenti nel Lazio.