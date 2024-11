GdS: “Il Napoli ha l’ultimo attacco del campionato tra le big”

Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport, si è espressa in prima pagina con una critica nei confronti del reparto offensivo del Napoli:

“Sistemata la fase difensiva, Antonio sta mettendo mano a quella offensiva: il Napoli oggi ha il sesto attacco del campionato, ma anche l’ultimo se guardiamo alle prime sei della classifica“.

Si sofferma poi anche sugli esterni d’attacco azzurri:

“Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia si sono messi in mostra più per il lavoro di coperture e sacrificio che per le invenzioni sulla trequarti offensiva“.