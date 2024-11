Fedele: “Torino? Ecco perchè sono preoccupato”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul prossimo turno di Serie A:

“Torino-Napoli? Sono preoccupato per un motivo. Vanoli, che io chiamo da sempre ‘Paolino’, è stato mio allievo per un paio d’anni. Era un ottimo terzino sinistro ed è stato allievo di Antonio Conte, come collaboratore tecnico al Chelsea: conosce i suoi segreti. La sua squadra ha lo ‘spirito Toro’, quello della guerriglia. Non c’è partita, come valori, ma è una tappa obbligata: il Napoli ha il dovere di fare risultato“.