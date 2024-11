De Maggio: “Il Napoli a gennaio vuole prendere un centrale e vuole anticipare tutti per due talenti della Serie A”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato nel corso del programma Radio Goal in merito al mercato di gennaio del Napoli e degli obiettivi degli azzurri. Queste le sue parole: “Ci sono tre voci al momento per quanto riguarda il mercato del Napoli. Trovo grandi riscontri sul fatto che il Napoli a gennaio prenderà un difensore centrale. La seconda voce a cui voglio dare tanto credito è quella secondo cui il Napoli vuole anticipare tutti su Dorgu e Bonny, mentre non trovo riscontri per quanto riguarda Fagioli”.