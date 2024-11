De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ci sono tre voci riguardo il mercato del Napoli. Mi trovo d’accordo sul fatto che il Napoli a gennaio prenderà un difensore centrale. E’ anche vero che il Napoli voglia anticipare tutti per quanto riguarda Bonny e Dorgu, ma non ho conferme per Fagioli“.