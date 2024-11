Vanoli, il consulente D’Amico: “È un perfezionista, vive ogni partita con dedizione assoluta”

Andrea D’Amico, consulente di Paolo Vanoli e agente di calciatori, ha concesso un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi di attualità calcistica.

Per quanto riguarda la sfida Torino-Napoli D’Amico ha dichiarato:“Torino-Napoli è una partita cruciale per entrambe le squadre, ma ogni gara lo è, perché se vuoi chiudere bene la stagione devi affrontare ogni impegno con il massimo spirito. Il Napoli visto oggi non è quello di Verona, il che dimostra che ogni partita va giocata con il giusto atteggiamento. Paolo Vanoli sta preparando la gara con grande attenzione e professionalità. È un tecnico molto competente, ma ora non è il momento di creare polemiche: bisogna lavorare con quello che si ha”.

D’Amico ha poi elogiato il percorso professionale di Vanoli: “Ha maturato una grande esperienza all’Inter con Antonio Conte, ha vinto in Russia e ha riportato il Venezia in Serie A. Adesso è focalizzato al 100% sul Torino. La sua forza sta nel perfezionismo: pretende sempre il massimo dalle risorse a disposizione. Ogni partita è per lui uno stimolo, soprattutto considerando che è al suo primo anno da allenatore in Serie A. Vive gli allenamenti con dedizione assoluta, ma in campo ci vanno i giocatori, che devono assumersi le proprie responsabilità. Oggi nel calcio è fondamentale lo spirito di squadra rispetto all’individualismo: questa è la nuova mentalità che deve prevalere”.

Un altro tema toccato da D’Amico riguarda i trasferimenti dei calciatori e le normative legali che li regolano: “Oggi i giocatori cittadini europei possono trasferirsi liberamente grazie alla sentenza Bosman, che ha sancito la libera circolazione nell’ambito dell’Unione Europea. Successivamente, con l’introduzione dell’articolo 17 della FIFA, i calciatori hanno avuto la possibilità di rescindere unilateralmente il contratto, prevedendo però un indennizzo calcolato sulla base del salario residuo. Tuttavia, una successiva disputa legale, come quella di Diarra, ha stabilito che l’articolo 17 non era conforme al diritto comunitario. Di conseguenza, un giocatore può oggi rescindere”.