Tmw – Fagioli potrebbe partire a gennaio, su di lui c’è anche il Napoli. La situazione

La Juventus ha bisogno di far cassa per potersi permettere l’acquisto di un difensore o, eventualmente, di un attaccante. Motivo per cui, potrebbe arrivare una cessione. Uno dei possibili partenti è Nicolò Fagioli, il cui addio non è da escludere. Se separazione avverrà, sarà solo a titolo definitivo. Sulle sue tracce, c’è il forte interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che vorrebbe farne il perno della sua squadra, così come il Psg ed alcune squadre di Premier League. Però, anche il Napoli sta pensando di tentare un affondo, nonostante la pista estera sia quella più credibile. Il centrocampista, infatti, piace molto ad Antonio Conte. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro. A riportare è Tuttomercatoweb.