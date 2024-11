Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa per presentare la partita di campionato Torino-Napoli, valida per la quattordicesima giornata di Serie A e che andrà in scena il giorno domenica 1 dicembre alle ore 15:00. L’evento, che come di consueto si terrà dalla sala stampa di Castel Volturno, partirà alle 14:30, e sarà utile per fare il punto della situazione in casa azzurra, a seguito del successo con la Roma.