Sportitalia – Inchiesta ultras, Calhanoglu e Calabria a rischio squalifica. I dettagli

“Hakan Calhanoglu e Davide Calabria, potrebbero incombere in una squalifica per i fatti relativi all’inchiesta Doppia Curva. Come confessato in sede di processo, i giocatori hanno ammesso in sede di processo di aver avuto dei rapporti con i capi ultras, pratica che secondo il regolamento della FIGC è strettamente vietata. Nel corso della giornata di ieri, il procuratore Giuseppe Chinè ha ricevuto gli atti dal Tribunale di Milano relativi all’inchiesta, che sta indagando sui rapporti tra le società di calcio e gli Ultras. I magistrati di Milano hanno completato ogni fase investigativa e trasferito il fascicolo anche alla FIGC, come richiesto il primo ottobre. Se per la giustizia ordinaria il solo rapporto con membri di gruppi organizzati non costituisce alcun tipo di reato, è invece differente dal punto di vista di quella sportiva. Proprio per questo, il calciatore i due calciatori potrebbero subire una squalifica, che può variare dalle 2 alle 3 giornate, con annessa una multa”.