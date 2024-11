Sky – Raspadori può dire addio a gennaio: un club di A su di lui

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Raspadori può andare via e piace molto a Gasperini? L’Atalanta, davanti, è coperta: lo dimostrano i tanti gol segnati fino a questo momento. Se investe, lo fa a centrocampo o in difesa. Piuttosto Raspadori può interessare soprattutto alla Juve, come tipologia: Giuntoli lo conosce e sa che Jack può giocare anche esterno. Tuttavia, non sappiamo se questa trattativa possa andare avanti e su che tipo di binari. Inoltre De Laurentiis ha sempre il timore di rafforzare l’avversario o di non fare l’affare giusto. Raspadori è un calciatore importante e che resta stabilmente in Nazionale, non dimentichiamolo”.