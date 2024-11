Sky – Napoli-Kvara, rinnovo in stand-by: il motivo

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del rinnovo di Kvara col Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“La situazione del rinnovo di Kvaratskhelia è in stand by: il contratto è in scadenza nel 2027, senza rinnovo dovrai fare delle riflessioni. Non penso esista la possibilità di vendere Kvara già a gennaio. Il georgiano può solo migliorare, e lo stesso vale per Lukaku. Non avrebbe molto senso darlo via nel bel mezzo di un campionato che ti vede primo in classifica. Il ragazzo non fa mai mancare l’impegno e il senso di sacrificio: perché mai privarsene a stagione in corso? Se non rinnovasse, sarebbe solo per un mancato accordo economico: è bene chiarirlo. Dal punto di vista tecnico, insomma, non è un calciatore del quale il Napoli vorrebbe privarsi. Il ragazzo è considerato all’altezza, ma bisogna trovare l’intesa sul contratto. La questione con il suo agente, però, verrà approfondita soltanto in estate, a giugno”.