Schira – Meluso riparte dalla Serie C, su di lui forte una squadra. I dettagli

Mauro Meluso è pronto per aprire un nuovo capitolo della sua carriera da direttore sportivo. Dopo essere stato Ds del Napoli nel corso della stagione 2023/24, potrebbe aver trovato una nuova squadra da cui ripartire. Questa, secondo quanto riportato sul suo profilo X dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, potrebbe essere il Perugia, che attualmente milita in Serie C. Di seguito, il contenuto del Tweet. “L’ex ds del Napoli Mauro Meluso può ripartire dal nuovo Perugia targato Faroni. Dal club umbro filtra ottimismo per la chiusura dell’accordo”.

L’ex ds del #Napoli Mauro #Meluso può ripartire dal nuovo #Perugia targato Faroni. Dal club umbro filtra ottimismo per la chiusura dell’accordo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 28, 2024