Luca Fusi: “Il Napoli di Conte può puntare allo scudetto, è la squadra più temibile per l’Inter”

Luca Fusi, ex calciatore del Napoli, ha analizzato il momento degli azzurri durante un intervento a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv, attribuendo il grande rendimento della squadra al lavoro di Antonio Conte.

Fusi ha dichiarato: “Conte ha saputo rivitalizzare l’ambiente e i giocatori, molti di quelli che l’anno scorso sembravano appagati e stanchi dopo lo scudetto sono tornati a grandi livelli grazie al suo lavoro. Il Napoli ha superato brillantemente gli scontri diretti e ora ha l’occasione di allungare in classifica”.

Fusi ha poi commentato l’imminente sfida con il Torino, sottolineando le difficoltà dei granata: “Dopo un buon inizio, l’eliminazione dalla Coppa Italia e l’infortunio di Zapata hanno influito negativamente sui risultati. Affrontare la capolista domenica sarà complicato per loro”.

Sul futuro del Napoli, Fusi ha le idee chiare: “Arrivare in Champions sarebbe un grande risultato, considerando il decimo posto della scorsa stagione. Tuttavia, se il Napoli resterà ai vertici mentre l’Inter sarà impegnata in Champions League, potrà approfittarne per puntare allo scudetto. Tra tutte, la squadra partenopea è la più temibile per i nerazzurri”.

Infine, Fusi ha elogiato Conte per la gestione della rosa: “Antonio è una garanzia. Anche senza coppe, sa mantenere alta la concentrazione negli allenamenti e tiene tutto il gruppo sul pezzo. Fa capire a chi gioca meno che deve essere pronto a sfruttare ogni opportunità”.