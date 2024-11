Lazio-Ludogorets – La formazione ufficiale scelta da Baroni per la quinta giornata di Europa League

Per la Lazio all’Olimpico va in scena la quinta giornata del Girone Unico dell’Europa League, dove affronta il Ludogorets per mantenere la vetta della classifica. La squadra allenata da mister Baroni si trova al momento a punteggio pieno davanti a tutti con 12 punti fatti su altrettanti punti disponibili. Per la squadra capitolina la possibilità di staccare un pass per la fase successiva, ma nonostante questo ci sono alcuni cambiamenti, con Castellanos, Zaccagni e Provedel tenuti a riposo per fare spazio a Noslin, Mandas e Tchaouna. Questa la formazione ufficiale dei biancocelesti:

Lazio (4231) – Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin