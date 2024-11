Inter, si ferma Pavard. L’infortunio e i tempi di recupero

L’Inter perde per infortunio il difensore Benjamin Pavard. La società nerazzurra, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diffuso un comunicato dove chiarisce le condizioni fisiche del calciatore francese. “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky, rimarrà ai box per circa un mese. L’obiettivo, è quello di riaverlo a disposizione per la Supercoppa Italiana, prevista per i primi di gennaio.