In arrivo una nuova miniserie con protagonista il noto attore napoletano e grande tifoso del Napoli Salvatore Esposito, che ha recitato nella miniserie PIEDONE – Uno Sbirro a Napoli. Per l’occasione c’è stata un’anteprima e negli studi con gli attori c’erano anche due giocatori azzurri: Giovanni Simeone e Giovanni Di Lorenzo. Il sito di Sky scherza con una divertente didascalia in merito e ricorda che dal 2 dicembre sarà possibile vedere la serie sulle proprie reti.