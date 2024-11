Del Genio: “Torino-Napoli? Mi aspetto una cosa. La chiave sarà capire su chi andrà Politano”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di come il Napoli potrebbe giocare contro il Torino. Di seguito, le sue parole.

“Formazione anti Torino? Non mi aspetto novità, qualcosa di diverso la vedremo in Coppa Italia con la Lazio. In campionato, se non ci sono indisponibilità, giocano sempre i soliti. La chiave, quando si gioca con squadre che giocano a tre, è vedere Politano su chi va. Se va su Lazaro torniamo dietro di qualche partita, quando Politano si abbassò su Pezzella. Da Inter-Napoli le cose sono cambiate perchè Politano andava a prendere Bastoni. Mi aspetto Politano che vada su Masina che dovrebbe essere il braccetto. Sui quinti del Toro ci andranno Di Lorenzo ed Olivera. Su Vlasic bisognerà capire se ci andrà Lobotka o Anguissa, su Calhanoglu ci andava Gilmour per esempio”.