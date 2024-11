Del Genio: “Non mi aspetto novità col Torino. Politano ha una nuova posizione in campo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Non mi aspetto novità di formazione contro il Torino, qualcosa di diverso lo vedremo in Coppa Italia contro la Lazio. In campionato se non ci sono calciatori indisponibili giocano sempre i soliti. La chiave nelle partite contro le squadre a tre è vedere chi va a prendere Politano. Se va su Lazaro torniamo indietro di qualche partita, quando Politano andò in marcatura su Pezzella. Invece da Inter-Napoli le cose sono cambiate perché Politano andava in marcatura su Bastoni. Mi aspetto che nella partita contro il Torino vada su Masina che è il braccetto. Sui quinti del Torino invece ci andranno Olivera e Di Lorenzo, mentre è da capire se su Vlasic ci sarà Lobotka o Anguissa, su Chalanoglu ad esempio andava Gilmour”.