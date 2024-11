De Paola: “Il Napoli può crescere tanto, ho una sensazione a riguardo”

Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato anche della situazione del Napoli, e di quali margini di crescita ha la squadra allenata da Antonio Conte. Di seguito, il suo intervento.

“Credo che il Napoli possa crescere tanto, specialmente in due interpreti che sono Kvaratskhelia e Politano. Il georgiano deve risolvere questo mal di pancia del contratto e poi trovare la posizione giusta in campo. Politano invece sta giocando in un ruolo che non è il suo, o ci si adatta al telaio a disposizione o serve un passaggio deciso al 3-5-2 grazie ad alcune mosse di mercato. Ho la sensazione che il Napoli sia ancora un cantiere aperto, sta vincendo partite nonostante le difficoltà e penso questo sia tutto merito di Conte”.