Secondo Il Corriere della Sera, Atalanta e Marsiglia avrebbero messo gli occhi su Giacomo Raspadori: “L’attaccante del Napoli ha collezionato 8 presenze e 383 minuti complessivi realizzando soltanto un assist a Ngonge in Coppa Italia contro il Palermo. Ha segnato soltanto in Nazionale durante questa stagione, mai con la maglia del Napoli. Conte ha chiesto la sua permanenza nonostante gli interessamenti di Atalanta e Olympique Marsiglia e sta studiando le soluzioni per dargli più chance“.