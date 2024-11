Ciro Venerato: “Napoli, meglio puntare su Juan Jesus e Rafa Marin. Bijol non è adatto”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai, è intervenuto durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, analizzando le strategie difensive del Napoli e alcuni nomi accostati alla squadra partenopea.

“Se si deve prendere qualcuno tanto per fare numero, allora meglio tenere Juan Jesus e Rafa Marin”, ha dichiarato Venerato, evidenziando come il nome di Bijol, attualmente al centro di voci di mercato, non sia una soluzione adatta. “Non credo che Bijol rientri nei piani tattici di Antonio Conte, né penso sia un giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla difesa del Napoli”.

Venerato ha poi parlato del futuro di Juan Jesus, il cui contratto è in scadenza: “Ci sono delle opzioni in Brasile per lui, e vale la pena ricordare che il suo agente è lo stesso di Victor Osimhen”.

Un altro nome citato è quello di Jakub Kiwior, attualmente all’Arsenal, ma le cifre sembrano proibitive: “Se oggi parli con l’Arsenal, ti chiedono 25-26 milioni di euro per Kiwior, perché è considerato la prima alternativa a Gabriel. Se Arteta dovesse decidere di lasciarlo partire, l’Arsenal dovrebbe comunque acquistare un sostituto, complicando ulteriormente la trattativa”.