CdS – Conte pensa al turnover per Lazio-Napoli. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di una possibilità per Antonio Conte, tecnico del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il tecnico sta pensando ad un piccolo turnover in occasione della partita di Coppa Italia che si giocherà contro la Lazio, in programma per il giorno giovedì 5 dicembre. L’allenatore, che sta preparando la partita con il Torino, ha a disposizione un enorme numero di giocatori. Tuttavia, appare improbabile che dei titolari riposino in occasione della sfida di campionato. Questo, appare più probabile, appunto, in occasione dell’ottavo di Coppa Italia.