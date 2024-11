3 azzurri nella top 5 per km percorsi: ecco di chi si tratta

Scott McTominay è il calciatore che percorre più km in questa Serie A. Forse anche per questo il mister Antonio Conte non rinuncia mai al suo centrocampista nemmeno in corso d’opera. Nella top 5 di questa speciale classifica figurano però altri 2 azzurri. Ne parla la Gazzetta dello Sport: “Scott McTominay è il leader della distanzia media corsa. Subito dietro di lui c’è il laziale Nicolò Rovella con 7,991 e a chiudere il podio un altro napoletano, Stanislav Lobotka con 7,213. Chiudono la top 5 Karlstrom a 6,993 e ancora l’azzurro Billy Gilmour a 6,916 con solo 385 minuti giocati”.