Paganin: “Napoli da scudetto? Difficile dirlo, dipende da tanti fattori. Vi spiego”

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato anche delle possibilità di scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo: “Difficile dirlo, dipende da tanti fattori. Il Napoli senza le coppe può programmare tutta la settimana. Non so se il lavoro di Conte li ha portati già al livello che vuole lui. Mi pare abbia dei margini, anche vedendo alcuni elementi come Lukaku. Guardando dietro è interessante che sono tutte agganciate, nonostante parecchie abbiano speso energie”.