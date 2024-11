Mutti: “Che sorpresa vedere il Napoli primo! Vi spiego”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’ottimo inizio di stagione degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Vincendo giocando male è la cosa che ti appaga perché puoi lavorare tranquillamente, dal momento che sei sorretto dalla classifica, e pensare con calma a migliorare. Tutti vorrebbero vincere giocando bene, come ha fatto Guardiola per anni. Ma poi capita che non riesci, come è successo proprio allo spagnolo. La forza di un allenatore è sapere dove arrivare e con quali mezzi pensi di farcela, creare, insomma, i presupposti per fare un cammino che rispetti il valore della rosa. Il risultato, insomma, è troppo importante. Il Napoli primo dopo 13 giornate è un segnale importante, con l’arrivo di Conte immaginavo un Napoli sicuramente con una marcia diversa rispetto allo scorso anno, ma non immaginavo potesse essere a questo punto già al primo posto. E’ una bella sorpresa in un contesto di un campionato tutto da scrivere”.