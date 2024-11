Modugno: “Napoli poco offensivo? L’importante è vincere!”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del suo tipo di calcio giudicato poco offensivo. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli vince con il corto muso? Ma cosa è lo spettacolo, il divertimento? Non ho visto nessun tifoso di buon senso andare via dallo stadio contento per una sconfitta dopo aver giocato bene. Io penso che il Napoli di Conte sia una squadra solida, matura, forte, con atteggiamento da grande squadra, che sia lassù in classifica non è dunque un caso. Sono cresciuto con il mito di quelle che vincevano. Mi sembra però che non basti a qualche tifoso, ed è incomprensibile, e lo dico con rispetto. Il Napoli può certamente migliorare e col tempo esprimerà tutto il suo potenziale. Ma vedere una squadra che soffre pochissimo, che sa interpretare i momenti delle gare e che è solida non mi sembra sia poco. Non è la più forte del campionato ed è prima con merito e, ripeto, con un’autorevolezza da squadra di alto livello”.