Secondo quanto riportato dal Il Mattino Antonio Conte ed il coordinatore dello staff Gabriele Oriali hanno voluto discutere già dopo la partita ed anche in queste ore con Kvaratskhelia la ragione di quello che successo contro la Roma. Kvara ha spiegato il motivo che in quella situazione ce l’aveva con se stesso, non perché Conte lo ha sostituito, ma per i passaggi sbagliati e i 2 gol falliti.