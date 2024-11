De Biasi: “Lukaku è utilissimo in questo Napoli. Sul match contro il Torino…”

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Torino-Napoli e di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Il Torino da quando ha perso davanti Zapata ha avuto una frenata pazzesca, ha vinto una sola gara non ottenendo grandi risultati, anche dal punto di vista ambientale ha seri problemi, con il Monza ha pareggiato e per il Napoli sarà un gradino non troppo difficile da salire. Poi, chiaramente, si parte da zero a zero e le partite vanno tutte giocate. Lukaku? Non sarà spettacolare ma è utile, ti fa le sponde, prende su di sé due giocatori, sta facendo quello che gli chiede Conte, che lo conosce e lo ha fortemente voluto”.