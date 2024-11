CdM – All’International Sport Film Festival di Castellammare di Stabia verrà proiettato un docufilm su Juan Jesus. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito di un evento che andrà in scena stasera e che vedrà coinvolto un calciatore del Napoli. Si tratta di Juan Jesus, a cui è stato dedicato un docufilm che verrà presentato all’International Sport Film Festival di Castellammare di Stabia. Questo, si intitola “Breathe, it’s all real”, ed è stato diretto da Massimo Loiacono, Francesco Loffredo e Andrea Fortis. Il film, realizzato con il calciatore, racconta dalla sua prospettiva il suo ritorno al calcio giocato ad alti livelli con la maglia dei partenopei. Infatti, il calciatore si era da poco svincolato dalla Roma, nella quale aveva giocato pochissimo nelle ultime due stagioni. In questo, il brasiliano esprime la sua gratitudine alla città e alla squadra per aver realizzato il suo sogno di vincere lo scudetto.