Cairo apre ad una cessione del Torino? “I ventenni finiscono…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla di una ipotesi riguardante la cessione della società. Lo fa all’evento di Rcs Sport Talk Industry. Queste, le sue parole a riguardo.

“Sono al Torino da 19 anni e non rimarrò a vita, prima o poi cederò. Spero però che quando venderò il Toro lo consegnerà a qualcuno più ricco di me. Quando arriverà qualcuno con più soldi mi farò da parte, non voglio rimanere a vita al Torino. I ventenni finiscono, e questo vale anche per me. Non dobbiamo però generalizzare: a fare bene sono state il fondo Elliott al Milan, così come Commisso a Firenze, ma nel calcio non basta avere molti soldi per conseguire i risultati. Il calcio italiano ha attratto gli stranieri perché i prezzi delle società sono a buon mercato. A volte ci sono delle tensioni legate a rapporti personali nel mondo del calcio. Servirebbe più unità di intenti e strategie chiare che possano unire il movimento”.