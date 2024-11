Black Friday Ssc Napoli, sconti fino al 70%! Tutte le info

La Ssc Napoli, con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, ha reso note le politiche che utilizzerà in occasione del black friday relative all’acquisto dei propri prodotti dallo store online. Di seguito, tutte le cose che ci sono da sapere.

“Il Black Friday di SSC Napoli è alle porte e quest’anno vi aspettano sconti eccezionali! Le promozioni saranno attive da giovedì 28 novembre: un’occasione unica per tutti i tifosi azzurri. Non sei ancora registrato al nostro di sito e-commerce? Iscriviti subito e assicurati l’accesso anticipato alle offerte! Giovedì 28 novembre tutti gli utenti registrati sul nostro e-commerce store.sscnapoli.it, grazie al Black Friday Private Sale potranno acquistare in anteprima i prodotti della stagione in corso e degli anni precedenti con sconti fino al 70% rispetto al prezzo originario. Venerdì 29 novembre il Black Friday si estenderà a tutti i nostri tifosi con sconti fino al 70% attivi sia online che presso gli store ufficiali SSCN. Preparati per un Black Friday a tinte azzurre! Nei giorni 28/11 e 29/11 i prodotti della stagione in corso saranno acquistabili con uno sconto fino al 30% “.