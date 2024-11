Aia, le designazioni della quattordicesima giornata: Fiorentina-Inter a Doveri. La decisione su Massa

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato le designazioni per quanto riguarda la quattordicesima giornata di Serie A. Questa, propone alcuni match interessanti come Fiorentina-Inter, gara che verrà diretta da Doveri con Mazzoleni al Var. Altra partita di cartello sarà Roma-Atalanta, posticipo del lunedì. Questa partita sarà invece diretta da Guida con Abisso al Var. Non è stato “retrocesso” Davide Massa come si era vociferato. Il direttore di gara di Napoli-Roma sarà l’Avar di Parma-Lazio. Di seguito, le varie designazioni.

CAGLIARI – H. VERONA Venerdì 29/11 h.20.45

MARIANI

PALERMO – CIPRIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

COMO – MONZA Sabato 30/11 h.15.00

SACCHI

MASTRODONATO – VOTTA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

MILAN – EMPOLI Sabato 30/11 h.18.00

DIONISI

GARZELLI – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA

BOLOGNA – VENEZIA Sabato 30/11 h.20.45

MASSIMI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – GENOA h.12.30

AURELIANO

MOKHTAR – RICCI

IV: SCATENA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO

PARMA – LAZIO h.15.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

FIORENTINA – INTER h. 18.00

DOVERI

COSTANZO – SCARPA M.

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: GHERSINI

ROMA – ATALANTA Lunedì 02/12 h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – CAPALDO

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA