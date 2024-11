L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone, poco impiegato dal Napoli rappresenta un obiettivo per il Torino. Ma i sondaggi hanno fatto emergere le volontà di De Laurentiis, casomai fosse sul mercato. De Laurentiis vuole 15 milioni cash oppure un prestito oneroso, con obbligo di riscatto. Difficilmente il Napoli venderà il proprio attaccante, Conte lo ritiene una pedina valida e in caso di cessione vorrebbe un sostituto. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe essere più chiara. De Laurentiis non è disposto a fare sconti, l’argentino partirà solo nel caso delle due formule proposte stabilite da lui