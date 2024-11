L’ex Valdifiori: “Lobotka ha una dote incredibile, con Conte non esiste la paura”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Lobotka è sempre nella posizione giusta, pare che il pallone giri sempre nella sua zona ma in realtà è merito della sua posizione. Va in duplicatura su Buongiorno e Rrahmani, è velocissimo a pensare. Scende in campo con coraggio, sa cosa deve fare e gioca sempre bene.

Con Conte in Nazionale, scendevo in campo con sicurezza che mi aveva dato per giocare gare complicate, con lui non esiste la paura dell’avversario. E’ in grado di caricare la gara, e ogni volta che scendi nel terreno di gioco daresti tutto per lui. Sa far uscire fuori il meglio da qualsiasi giocatore, crede nell’unione del gruppo molto più di qualsiasi altra cosa”.