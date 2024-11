L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su questi mesi di Antonio Conte al Napoli. Secondo il quotidiano molte cose sono cambiate dall’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, una di queste è sicuramente l’ambiente. Ora tutti dal primo dei calciatori all’ultimo dei collaboratori sarebbero pronti a buttarsi nel fuoco per lui. Il mister azzurro è riuscito sia a convincere giocatori fondamentali come Di Lorenzo e Kvaratskhelia a restare in azzurro, ma soprattutto ha risollevato un ambiente praticamente depresso. Un ambiente ancora tormentato dallo Scudetto vinto un anno prima, che era diventato un tormento, una barriera psicologica quasi invalicabile. Invece il mister con il suo lavoro certosino è riuscito ad abbattere questa barriera e far dimenticare loro della grande impresa compiuta un anno e mezzo fa.