L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano è un altro degli imprescindibili per mister Conte assieme a Rrahmani e Di Lorenzo. L’esterno infatti è il quinto giocatore più utilizzato della rosa con 989 minuti ed utile per difendere a 5 nei momenti di difficoltà. Un altro tassello che ha riscoperto la voglia di vincere e di restare il più a lungo possibile in cima alla classifica.