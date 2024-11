Adani: “Napoli squadra seria, la Roma invece soffre anche col cambio modulo”

Lele Adani, ex calciatore e telecronista, durante la trasmissione “Viva El Fùtbol” ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida tra Napoli e Roma, terminata per 1-0 a favore degli azzurri. Ecco le sue parole:

“Ranieri cerca di lavorare sull’aspetto mentale, i giallorossi sono partiti con un 4-4-1-1 con Pisilli come falso esterno per marcare Di Lorenzo. Pisilli e Angelino devono tenere di Lorenzo, Politano e Kvaratskhelia che ha chiuso quasi sempre sul secondo palo. Il terzino azzurro non è mai stato preso da Pisilli in uscita con la palla.

La squadra giallorossa soffre e non va in svantaggio, Ranieri cambia El Shaarawy e passa al 5-3-1-1, mettendo Hummels insieme ai due difensori. Subisce la rete dello svantaggio in modo spiacevole. Angelino non osserva il lancio e il terzino azzurro penetra ugualmente. I cinque centrali non hanno letto la posizione, Angelino marcava due calciatori e sperava che il pallone venisse giocato, Di Lorenzo si inserisce all’interno dell’area, dove non c’è una marcatura. Con la difesa a cinque si doveva possedere maggiore estensione ma vanno in svantaggio. Non è cambiato niente, è così.

Gli azzurri sono una squadra seria, attenta e aspettava l’attimo giusto. Per la squadra di Ranieri è più dura, bisogna capire come reagisce la piazza, sicuramente ci sarà un aiuto poichè si è a rischio. Ci si deve aiutare tatticamente e tecnicamente, il calcio è diverso e si offre perchè se ti trovi ad inseguire le squadre più valorose, hai delle problematiche e cedi. Spero che si domandi il motivo per cui Dybala abbia giocato per due minuti, si risponderà che sta poco bene e va in campo per una botta; è un metodo di pensiero che ora non c’è più. Vuol dire che arrivi dopo la frutta”.